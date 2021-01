Wolves : Nuno Espirito Santo à la recherche d’un nouveau challenge ?

Patron de Wolverhampton depuis plus de 3 ans, Nuno Espirito Santo est l’un des grands artisans du renouveau des Wolves ces dernières années. Coach de Porto à l’époque, il rejoint la deuxième division anglaise et permet en quelques mois aux pensionnaires du Molineux Stadium de retrouver la Premier League et de s’y installer confortablement. Actuellement 14ème du championnat avec Wolverhampton, Nuno souhaiterait profiter de sa bonne cote en Angleterre pour se trouver un nouveau challenge.

Selon les informations du Sun, le technicien portugais aurait été en contact avec les dirigeants d’Arsenal pour succéder à Mikel Arteta, juste avant que le club londonien retrouve une bonne dynamique récemment. Celui qui est conseillé par le très influent Jorge Mendes pourrait également se laisser prendre par un challenge en Espagne, où il a entrainé Valence entre 2014 et 2015. Alors qu’il a signé un nouveau bail en septembre dernier, le liant aux Wolves jusqu’en 2023, Nuno Espirito Santo souhaiterait pourtant monter d’un cran et rejoindre un club plus huppé dans les prochains mois.