Mercato FC Barcelone : Ronald Koeman connaît ses 3 objectifs pour l'été prochain

Le FC Barcelone ne recrutera personne cet hiver. Memphis Depay et Eric Garcia, même pour des montants environnant les 5 millions d'euros, sont considérés comme trop chers par les têtes pensantes du FC Barcelone. En revanche, lors du prochain mercato estival, il faut s'attendre à du mouvement, avec un futur président qui voudra marquer le coup en recrutant un ou deux joueurs de qualité.

Pour l'instant, Ronald Koeman va donc devoir composer sans nouvelles têtes dans son effectif. Heureusement pour lui, il peut compter sur Ronald Araujo, la révélation de la saison en défense, alors que le retour pas forcément attendu d'Ousmane Dembélé lui a apporté une nouvelle cartouche en attaque. Mais pour l'été, le tacticien néerlandais sait déjà ce qu'il veut.

Ronald Koeman ne change pas d'avis

C'est simple, comme l'explique Mundo Deportivo, l'entraîneur du FC Barcelone n'a que trois noms en tête, et il s'obstine avec : Eric Garcia (Manchester City), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Memphis Depay (OL). Trois joueurs qui seront libres à la fin de la saison, et sur lesquels Koeman veut s'appuyer pour l'avenir. De potentielles arrivées idéales pour les finances compliquées du club catalan, et qui permettraient au futur président d'avoir de la marge pour mettre la main à la poche et recruter un ou deux grands noms.

L'accord avec Eric Garcia, le jeune défenseur citizen, est total. Quant à Depay, c'est plutôt bien avancé, et le Barça serait toujours en pole position. Seulement, le PSG et la Juventus sont aussi sur le coup. Enfin, pour le milieu de terrain liverpuldien, ce n'est pas encore aussi avancé, mais nul doute que Koeman aura les arguments pour convaincre son ancien poulain en sélection. Rendez-vous cet été. Si Koeman est encore là, bien sûr...