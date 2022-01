Milan AC : Théo Hernandez va prolonger

La suite après cette publicité

Arrivé à Milan en juillet 2019, Théo Hernandez enchaîne les bonnes performances et devient l'un des éléments les plus convoités à ce poste (19 buts inscrits et 20 passes décisives délivrées en 105 matchs). Le contrat du Français à Milan, qui se termine en 2024, devrait être prolongé comme l'a indiqué le directeur sportif milanais, Paolo Maldini.

«Theo Hernández prolongera son contrat dans les prochains jours. Nous sommes parvenus à un accord, c'est simplement une question de temps pour rencontrer ses agents et signer les papiers», a-t-il expliqué. Malgré les sollicitations de plusieurs grands clubs européens, l'international français préférerait donc rester chez les Rossoneri, avec qui il devrait s'engager jusqu'en 2026 selon la presse espagnole.