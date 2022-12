Coupe du Monde 2022, Maroc : Romain Saïss, un défenseur toujours plus fort

C'est ce qu'on appelle exploser sur le tard. À ses débuts en professionnel du côté de l'AS Valence puis du Clermont Foot 63, très peu aurait misé sur Romain Saïss pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Pourtant, à force de travail, le natif de Bourg-de-Péage a gravi petit à petit les échelons au point de devenir une référence à son poste. Capitaine du Maroc lors de cette Coupe du Monde 2022, il fait assurément partie des meilleurs défenseurs de la compétition. Si les Lions de l'Atlas ont longtemps été la meilleure défense du tournoi, c'est aussi et surtout grâce à sa sérénité, ses qualités dans les duels (défenseur ayant remporté le plus de duel du Mondial) et son sang-froid pour guider les siens. Après avoir formé la charnière centrale avec Medhi Benatia pendant des années, c'est désormais lui qui prend sous son aile le jeune Nayef Aguerd.

La suite après cette publicité

Mais en sélection, cela fait bien longtemps que le défenseur de tout juste 32 ans répond présent. Depuis plus de 6 ans, il est régulier et ne semble jamais s'arrêter de progresser. Déjà solide à la CAN 2017 et lors de la Coupe du Monde 2018, il a continué sur sa lancée lors des CAN 2019 et lors de la CAN 2021. Un homme des grands rendez-vous qui a aussi assuré lors des qualifications.

Cette fois-ci avec Nayef Aguerd, Romain Saïss a prouvé qu'il pouvait atteindre le très haut niveau et a aussi montré qu'il avait une large palette technique. Car ses relances ont souvent fait la différence dans le jeu de son équipe, notamment pour casser des lignes de passes et sortir du pressing. Même en étant diminué physiquement, il a réussi à tenir derrière pour ne pas abandonner les siens trop longtemps. Malheureusement pour son équipe, sa cuisse n'a pas tenu en fin de rencontre contre le Portugal, et donc face à la France, même en ayant forcé pour revenir à temps.

Un défenseur qui plaît

Mais ce niveau, Romain Saïss l'a également connu plusieurs saisons avec Wolverhampton, où il a tout connu. Cadre de l'équipe pendant plusieurs saisons en Premier League, il avait décidé de rejoindre la Turquie l'été dernier et Besiktas pour un nouveau challenge. Du haut de ses 32 ans, il a encore quelques belles années devant lui, surtout qu'il a encore des échéances importantes en sélection avec les deux prochaines CAN (en 2024 et en 2025 voir le Mondial 2026). Mais après six premiers mois très intéressants en Süper Lig, l'ancien milieu reconverti défenseur central a des envies d'ailleurs, lassé par l'instabilité du club turc.

Selon nos informations, avec son excellente Coupe du Monde et son profil de leader calme et expérimenté, plusieurs clubs ont déjà montré un intérêt pour le joueur. C'est notamment le cas de plusieurs clubs des pays du Golfe. Mais cet amoureux du ballon rond ne veut pas rejoindre l'Asie et préfère rester en Europe dans un Championnat compétitif. Cela tombe bien puisque deux écuries italiennes sont intéressées par son profil. L'été dernier, alors qu'il était libre, l'AC Milan aurait pu le recruter, mais souhaitait un profil plus jeune. Quoi qu'il en soit, après ce Mondial, Romain Saïss aura des opportunités et son profil dépannerait bon nombre d'écuries. À suivre...