CAN 2025 : le président du Sénégal offre une journée chômée et payée

Le Sénégal a célébré dans une ferveur exceptionnelle le sacre des Lions de la Teranga, vainqueurs de la CAN 2025 après une finale haletante face au Maroc (1-0 a.p.). Dimanche soir, au cœur d’une foule en liesse dans les rues de Dakar, le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé pour saluer la performance de la sélection de Pape Thiaw, Championne d’Afrique quatre ans après son premier titre. Accompagné de son Premier ministre Ousmane Sonko, le chef de l’État a rendu hommage à ses joueurs, évoquant « des patriotes et des hommes de devoir » qui se sont battus « pour l’honneur et la dignité du peuple sénégalais », selon des propos rapportés par plusieurs médias nationaux.

La suite après cette publicité

Dans cet élan populaire, le président sénégalais a annoncé une mesure forte pour prolonger la fête : la journée du lundi 19 janvier a été déclarée « chômée et payée » sur l’ensemble du territoire, afin de permettre à la population de célébrer pleinement ce titre historique. Sur ses réseaux sociaux, Bassirou Diomaye Faye a également salué une « victoire héroïque », soulignant le courage, la discipline et la solidarité affichés par l’équipe dans un contexte de pression extrême. Un dénouement épique, marqué par un penalty manqué de Brahim Diaz puis un but décisif de Pape Gueye en prolongation, qui a fait basculer Dakar dans une nuit inoubliable et inscrit un peu plus cette CAN 2025 dans l’histoire du football africain.