Equipe de France (F) : Katoto forfait pour la Coupe du monde

Alors qu’elle n’a même pas commencé, la Coupe du monde féminine (20 juillet-20 août) sent déjà la Bérézina pour l’équipe de France. En plus du forfait de Delphine Cascarino, Hervé Renard va devoir composer avec l’absence d’une autre cadre des Bleues. En effet, d’après des informations de l’AFP, Marie-Antoinette Katoto a déclaré forfait pour la compétition d’après des sources proches du groupe des Bleues et de la joueuse.

Pour rappel, l’attaquante du PSG s’était blessée pendant l’Euro l’année dernière et avait été victime d’une rupture du ligament antérieur du genou droit. Après son opération, elle a été contrainte de faire une saison blanche qui avait fortement amenuisé ses chances d’être présente pour le Mondial. Voilà un deuxième grand tournoi manqué pour la buteuse de 24 ans. Une situation qui force donc Hervé Renard à remanier ses plans offensivement pour éviter la catastrophe en Australie.

