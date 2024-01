OM : le rêve fou de Luca Zidane

Luca Zidane connaît une carrière plutôt réussie. Il fait partie des meilleurs gardiens de deuxième division espagnole à Eibar, actuellement cinquième du championnat, et il est fort probable qu’il évolue bientôt au niveau supérieur à nouveau, que ce soit avec le club basque ou ailleurs. Dans un entretien accordé à Carré, le gardien de 25 ans a notamment évoqué la possibilité de jouer à l’OM ou d’évoluer en France dans un avenir proche.

« Je ne connais pas trop le foot français, ça fait 15 ou 16 ans que je joue en Espagne. J’ai été en sélection quand j’étais jeune, j’ai pu goûter à ça. J’aimerai bien un jour, pas forcément maintenant mais plus tard, pourquoi pas jouer en France, ça serait une belle expérience. J’ai déjà eu des touches en France, mais ça ne s’est pas fait », a-t-il lancé, avant d’évoquer l’OM : « Marseille c’est notre ville, c’est une fierté d’être Marseillais. L’OM c’est le meilleur club de France, je serai supporter quoi qu’il arrive, dans la famille on est tous supporters de l’OM. Oui, ça a été et c’est toujours un rêve de jouer à l’OM ». C’est tout ce qu’on lui souhaite.