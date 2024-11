L’OL rencontre un obstacle de taille dans le dossier Rayan Vitor

Sixième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est encore en rodage. Situés à deux longueurs des places qualificatives en Ligue des Champions, les Gones n’ont pas encore trouvé leur rythme de croisière même si une montée en puissance se ressent. D’ailleurs, les Rhodaniens pourraient se retrouver renforcer cet hiver puisque Thiago Almada (23 ans) va débarquer de Botafogo en janvier et que l’ailier Luiz Henrique (23 ans) a été régulièrement lié aux Gones. Dernièrement, c’est un autre talent de la Série A Brésilienne qui revient régulièrement dans les petits papiers de l’équipe coachée par Pierre Sage.

Ailier droit de 18 ans qui porte le maillot de Vasco da Gama, Rayan Vitor réalise des débuts prometteurs. Il affiche déjà 25 apparitions pour 1 but et 1 offrande avec le club où évolue notamment Dimitri Payet. Ailier percutant, le jeune gaucher est ciblé depuis un moment par l’Olympique Lyonnais et son propriétaire John Textor. Ce dernier qui dirige également Botafogo dispose de connaissances poussées sur le championnat brésilien, une Ligue où l’OL a recruté depuis son arrivée à la tête du club (Jeffinho, Lucas Perri, Adryelson …)

L’OL ne peut pas l’inscrire pour le moment

Alors qu’on était seulement au stade des premières discussions, les négociations ont désormais bien avancé comme le dévoile Globo Esporte. Selon le média brésilien, le transfert de la jeune pépite vers l’Olympique Lyonnais devrait monter à 14 millions d’euros. Une somme qui comprend le règlement d’une dette de 2,4 millions d’euros de la part de Vasco da Gama envers John Textor et Botafogo. En outre, Botafogo prêtera pendant trois ans le Stade Olympique Nilton Santos à Vasco da Gama pendant que le club brésilien rénovera le Stade São Januário.

Alors que les négociations se déroulent bien, l’Olympique Lyonnais va rencontrer un problème de taille pour finaliser le dossier. Avec trop de joueurs extra-communautaires, les Gones n’ont pas de place dans leur effectif pour le moment pour accueillir Rayan Vitor. L’idée de le prêter à Molenbeek était envisagée, mais le clan du joueur est opposé à l’idée d’évoluer en deuxième division belge. Les discussions pour trouver une alternative se poursuivent. La possibilité qu’il rejoigne Botafogo en prêt dans un premier temps existe mais Vasco da Gama demandera plus d’argent si cela doit arriver. L’autre solution sera de vendre un joueur extra-communautaire cet hiver.