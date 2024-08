John Textor cible un nouveau talent brésilien pour l’OL

La filière brésilienne n’est pas nouvelle à l’Olympique Lyonnais. Mais depuis que John Textor a pris la succession de Jean-Michel Aulas, cette tendance s’est intensifiée. Lucas Perri, Adryelson, Jeffinho sont des exemples de joueurs brésiliens arrivés sur les bords du Rhône via la passerelle de la galaxie Eagle. Très présent au Brésil, Textor ne compte pas s’arrêter là. Globoesporte affirme en effet que les Gones auraient des vues sur un jeune talent de Vasco da Gama.

Son nom ? Rayan Vitor. Le média local assure que des émissaires rhodaniens se trouvaient au stade Nilton Santos samedi dernier pour l’observer à l’occasion du choc face à Fluminense (victoire 2-0 de Vasco). Un match au cours duquel Rayan Vitor est entré en deuxième période pour jouer vingt minutes. Âgé de 18 ans, le natif de Rio de Janeiro a été lancé en équipe première en 2023.

Textor cible une nouvelle pépite brésilienne

Sous contrat jusqu’en décembre 2025, l’ailier droit, qui a joué la Coupe du monde U17 l’an dernier, fait partie de la vingtaine de jeunes pousses lancées par le club de Dimitri Payet ces derniers mois (2 buts inscrits en 26 matches). Aucune offre n’a pas faite au club carioca, ni au joueur, mais Rayan Vitor fait partie des espoirs de Vasco les plus observés. Outre l’OL, le Sporting Portugal et Anderlecht sont également séduits.

Ces derniers mois, les noms de Séville, Manchester City, du FC Barcelone et de l’Udinese ont également été cités. Reste maintenant à savoir si l’OL voudra aller plus loin dans ce dossier et s’il se servira de Botafogo pour enrôler un nouveau talent au sein de la galaxie Eagle. Une chose est sûre : Vasco a été informé de l’intérêt français et attend un signe. Célèbre agent spécialiste du Brésil ayant notamment collaboré avec le Shakhtar Donetsk, Franck Henouda nous a confié son avis sur cette piste. « C’est un jeune talent puissant doté d’un très bon pied gauche. International U17, il peut évoluer sur le côté droit, gauche et même jouer dans l’axe. Très bon dribbleur, il fait partie de la jeune génération de talents brésiliens. Si Lyon le prend, ce sera un très bon investissement! »