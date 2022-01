PSG : Donnarumma positif au Covid-19, Bernat de retour

Et de six. Le Paris Saint-Germain indique que Gianluigi Donnarumma (22 ans) a été testé positif au Covid-19 ce mardi et placé à l'isolement, conformément au protocole. Une mauvaise nouvelle pour le club de la capitale, qui déplorait déjà 5 cas de Covid parmi les joueurs à disposition de Mauricio Pochettino (Lionel Messi, resté en Argentine, Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitzumazala et plus récemment Danilo Pereira). Le pire pourrait encore être à venir du côté des Parisiens. Le portier italien était titulaire lors de la qualification du PSG contre Vannes (4-0), lundi, en Coupe de France.

Donnarumma ayant côtoyé, et de près, ses coéquipiers, plusieurs d'entre eux pourraient ainsi avoir également contracté le virus. L'ancien gardien de l'AC Milan va donc rater le choc contre l'OL dimanche, dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Les Rouge et Bleu enregistreront en revanche le retour du latéral gauche espagnol : «les tests effectués par Juan Bernat hier et aujourd'hui se sont révélés négatifs. Il reprendra l'entraînement demain (mercredi)», ajoute le PSG sur son compte Twitter.