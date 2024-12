Sérgio Conceição, nouveau coach de l’AC Milan

« Oui, j’ai quitté Milan. C’est la vie, je suis conscient d’avoir fait tout ce que je pouvais ». L’annonce n’était pas encore officielle ce dimanche soir, mais cela n’a pas empêché Paulo Fonseca de confirmer lui-même son départ précoce de l’AC Milan en quittant San Siro à bord de son véhicule, quelques heures après le match nul concédé face à l’AS Roma (1-1). Un résultat qui a condamné le Portugais.

La suite après cette publicité

Nommé à la tête des Rossoneri l’été dernier après son passage remarqué au LOSC, Fonseca n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale lombarde. Souvent en froid avec les stars de son vestiaire telles que Rafael Leão ou Theo Hernandez, le Lusitanien a fini par payer la huitième place du Milan au classement de Serie A. Logiquement débarqué, Fonseca a rapidement été remplacé.

Un Portugais peut en cacher un autre

Comme nous vous l’indiquions, la direction rossonera s’est immédiatement tournée vers un autre Portugais : Sérgio Conceição. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Porto, le technicien de 50 ans s’est rapidement mis d’accord avec Milan. « L’AC Milan annonce que Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição a été nommé entraîneur principal de l’équipe première masculine jusqu’au 30 juin 2026. Le Club souhaite la bienvenue à Sérgio et à son équipe et leur souhaite un voyage plein de succès et d’accomplissement. », peut-on lire sur le communiqué.

La suite après cette publicité

Venu pour un an et demi, Conceição aura la lourde tâche de redresser la barre notamment en Serie A. Douzième du classement de la Ligue des Champions, Milan est en effet quasiment assuré de disputer les barrages. Annoncé proche de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Conceição a finalement bien fait de repousser l’offre du FC Nantes. Aujourd’hui, le Lusitanien se voit confier les rênes d’un club bien plus huppé. Et en Italie, Conceição pourra revoir son fils Francisco qui évolue à la Juventus.