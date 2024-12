Paulo Fonseca viré de l’AC Milan

L’AC Milan n’arrive toujours pas à sortir de sa crise. Les semaines se suivent et se ressemblent, avec quelques moments de mieux, mais trop d’irrégularités. Arrivé cet été pour succéder à Stefano Pioli après une saison marquée par des hauts et des bas, Paulo Fonseca avait pour mission d’apporter un vent de fraîcheur au projet sportif porté par Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic. Malgré un mercato ambitieux, avec les arrivées de Strahinja Pavlović, Youssouf Fofana, Alvaro Morata, Tammy Abraham, Emerson Royal et Álex Jiménez, les Rossoneri ont du mal à trouver une formule efficace. Actuellement 8èmes en Serie A à l’issue des 18 premières journées de championnat, ils peinent à tenir leur statut de prétendants au Scudetto, tandis qu’en Ligue des Champions, l’histoire est tout aussi maussade. Ils occupent ainsi pour le moment à la 12ème place de la phase de ligue de la Coupe d’Europe.

C’est ainsi que la direction des Rossoneri a décidé de taper du poing sur la table, en renvoyant Paulo Fonseca : «l’AC Milan annonce que Paulo Fonseca a été relevé de ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe première masculine. Le Club exprime sa gratitude à Paulo pour son grand professionnalisme et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs», est-il écrit dans le communiqué officiel. Cette méforme est aussi l’illustration d’une attitude générale et d’un jeu produit loin de satisfaire observateurs et tifosi. La Curva Sud avait pointé du doigt ce mauvais passage avec des banderoles et des lettres : « ce ne sont pas nos ambitions, rien ni personne ne peut se justifier du spectacle embarrassant montré lors des trois premiers matches. Il n’y a plus de circonstances atténuantes ni de paratonnerre pour personne, chacun doit assumer ses responsabilités, sans exception ! », pouvions-nous lire dans le communiqué des ultras milanais en début de saison. Depuis, rien n’a véritablement changé.

Le match nul contre Rome a été la goutte de trop

« Fonseca-Milan, nous voici au générique final. Le match nul contre la Roma, et terminé sous les huées de San Siro, pourrait bien être le dernier de l’entraîneur portugais (expulsé en première mi-temps pour contestation, NDLR) sur le banc des Rossoneri », écrit ainsi La Gazzetta dello Sport dans son édition du soir. Le match contre la Roma devait être l’épreuve de vérité pour l’AC Milan, mais l’occasion a été manquée. Les Rossoneri se retrouvent désormais à une distance abyssale du sommet (-14) et sont également à 8 points de la quatrième place, objectif minimum de la saison. Bien qu’ils doivent encore rattraper le match contre Bologne, avec une seule victoire lors de leurs quatre derniers matches de championnat, il sera difficile de combler ce retard.

Malheureusement, Paulo Fonseca, qui affichait pourtant une certaine confiance quant à son maintien en poste, n’a jamais su corriger le pas et trouver les mots justes pour un groupe à la dérive qui avait également connu certains remous en interne avec cette fameuse scène où Théo Hernandez et Rafael Leão ont décidé de passer la pause fraîcheur loin de leur coach et de leurs coéquipiers pour laisser afficher un mécontentement suite à leur non-titularisation, notamment contre la Lazio. Selon nos informations et comme révélé en exclusivité ce dimanche, la direction de l’AC Milan a en tête le nom de Sérgio Conceição, toujours sans banc depuis son départ du FC Porto, qui est aujourd’hui en tête de liste de la direction milanaise pour succéder à Paulo Fonseca. Son arrivée dans la cité lombarde n’est d’ailleurs désormais qu’une question d’heures.