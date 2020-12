FC Nantes : le successeur de Christian Gourcuff déjà trouvé ?

Les temps sont décidément très durs pour les joueurs du FC Nantes, humiliés sur leur pelouse par une équipe strasbourgeoise qui n’était pas venue faire de cadeaux à des Canaris qui n’ont plus connu la victoire depuis maintenant quatre rencontres. Une période des plus difficiles pour le club d’un Waldemar Kita qui réfléchirait de plus en plus à se séparer de Christian Gourcuff. C’est en tout cas ce qu’affirme 20minutes ce dimanche soir, quelques heures après la réaction d’après-match de l’entraîneur nantais au cours de laquelle ce dernier a affirmé ne pas savoir s’il serait là ou non pour le prochain match de son équipe face à Dijon.

Selon les informations du quotidien français, René Weiler (47 ans) serait même en pole position pour succéder au Breton de 65 ans sur le banc des Canaris. Le technicien suisse a l’avantage d’être libre de tout contrat après avoir mis un terme à son aventure égyptienne avec Al Ahly pour des raisons familiales. Rien n’est encore officiel, mais les prochains jours risquent d’être déterminants pour le club de la Loire.