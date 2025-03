Vinicius Jr menacé par une sanction, la sélection de Désiré Doué enflamme la presse

Vinicius Jr agace encore… et encore

Vinicius Jr agace la presse espagnole et plus particulièrement Mundo Deportivo. Le Brésilien est passé à côté de sa rencontre face à l’Atlético de Madrid mais s’est illustré par ses provocations. Au coup de sifflet final, l’attaquant est notamment venu narguer les supporters en déposant un survêtement du club et en indiquant le logo. Avant ça, il avait chambré les supporters à sa sortie. Ses coéquipiers ont dû le pousser vers le vestiaire pour éviter que ça ne dégénère. Sport déplore l’attitude du joueur et réclame une sanction pour ce dernier. Le média explique que de nombreux supporters de l’Atlético demandent à leur club de dénoncer l’attaquant brésilien à l’UEFA pour ses provocations continuent et ses incitations à la violence. Le média précise qu’il existe des précédents de sanctions très graves pour des incidents comme celui provoqué par Vinicius, mais il reste à voir si l’instance européenne agira de son propre chef ou attendra que l’Atlético prenne position.

Doué, le nouveau crack des Bleus

Pour la première fois de sa carrière, Désiré Doué a été appelé en équipe de France A. Le crack du PSG a été convoqué avant Rayan Cherki et Maghnes Akliouche avec lesquels il était en concurrence. Pour L’Équipe, une «nouvelle comète» arrive en bleu. Le Parisien la joue plus sobre de son côté et explique que Didier Deschamps a joué la carte jeune pour ce rassemblement où l’Équipe de France défiera la Croatie pour un quart de finale de Ligue des Nations. Les dernières semaines de la pépite du PSG et certainement le match face à Liverpool a fait pencher la balance en sa faveur.

Bruno Fernandes, le sauveur

Direction l’Angleterre pour évoquer le futur adversaire de l’Olympique Lyonnais en quart de finale ! Vainqueur 4-1 face à la Real Sociedad, Manchester United fera donc partie des favoris pour le sacre final. Et les Red Devils peuvent remercier leur capitaine Bruno Fernandes, auteur d’un triplé retentissant ! Pour le Daily Star, Bruno Fernandes a usé de ses «tours de magie». Le Portugais a prouvé qu’il était l’un des meilleurs dans l’exercice du penalty, en marquant par 2 fois. Son troisième but qui lui a valu ce coup du chapeau est intervenu après un contre express de Manchester United et au terme d’une course folle du Portugais. Au pays, A Bola a décidé de mettre en avant sa «magnifique» prestation. Pour The Sun, Bruno Fernandes est un joueur «spécial». En ces temps orageux pour Manchester United, il est bon de savoir que le groupe peut compter sur le capitaine du navire.