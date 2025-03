Rudi Garcia dévoile ses grandes ambitions avec la Belgique

Force est de constater que Rudi Garcia n’a jamais eu de problèmes pour retrouver un poste durant sa carrière. Fort de plusieurs expériences impressionnantes en France et en Italie, le natif de Nemours reste sur l’une des pires expériences de sa carrière avec Naples. Débusqué pour prendre la suite d’un Luciano Spalletti qui était parti en légende avec un Scudetto glané, l’ancien entraîneur de l’OL n’avait pas fait de vieux os en Campanie. Finalement, malgré ce coup dur, Garcia est encore retombé sur ses pattes et a pris les rênes de la sélection belge depuis quelques semaines. La Belgique, en détresse suite à la fin de mandat calamiteuse de Domenico Tedesco, avait besoin d’un second souffle et c’est désormais au coach de 61 ans de l’insuffler.

Rudi Garcia est fière de sa Belgique après son premier rassemblement

Sélectionneur pour la première fois de sa carrière, le natif de Nemours avait déjà du pain sur la planche lors du premier rassemblement avec une double confrontation face à l’Ukraine pour assurer la survie des Diables Rouges en Ligue A de Ligue des Nations. Finalement, après un premier match totalement raté en Espagne face aux Ukrainiens (défaite 3-1), les Belges ont totalement renversé la vapeur en Belgique avec un succès 3-0. Avec ce premier rassemblement riche en enseignements, c’est un Rudi Garcia heureux qui se présentait ce dimanche sur le plateau du Canal Football Club. L’occasion pour l’entraîneur de 61 ans de revenir sur ce premier rassemblement à son nouveau poste.

Dans un premier temps, Garcia a avoué qu’il était ravi de sa première trêve internationale à la tête de la Belgique : «ce n’est pas un soulagement, c’est une satisfaction. Et quelque part, moi, je préfère scénario-là. Plutôt que d’avoir gagné 2 fois 3-0, ou d’avoir gagné au tir au but après deux vieux 0-0, comme on peut dire, je préfère avoir perdu 3-1 à l’aller. Parce que moi, je sais qu’il y a des choses à corriger. Je peux m’appuyer là-dessus pour montrer aux joueurs ce qu’il ne faut pas faire. Et puis, je peux m’appuyer sur le match retour pour leur dire qu’il y a du talent, il y a du collectif, il y a de l’envie, il y avait une âme dans cette équipe du match retour. Je ne vous le dirais plus en flamand, mais je l’ai dit en français, on l’a fait, on a retourné la situation. Et je pense que ça peut être un acte fondateur en vue des qualifications pour la Coupe du Monde.»

Rudi Garcia veut s’appuyer sur les cadres de la Belgique

Désormais, le sélectionneur de la Belgique est tourné vers les prochaines échéances de son équipe. En juin prochain, les Belges affronteront la Macédoine et le Pays de Galles dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du monde. Deux rendez-vous cruciaux que l’ancien tacticien de l’OM entend bien préparer : «le groupe ? Il faudra bien commencer au mois de juin. Ne serait-ce que parce que Pays de Galle et Macédoine ont déjà joué deux matchs, ils ont 4 points. C’est les deux premières équipes qu’on va rencontrer. On va aller en Macédoine et on va recevoir le Pays de Galle. Et vous savez comme moi qu’au mois de juin, c’est toujours un peu particulier. Parce que ne serait-ce qu’il y a des joueurs qui vont arrêter le 18 mai en France, par exemple, et on jouera trois semaines après, le 6 juin. Heureusement, il y a des pays qui s’arrêtent un peu plus tard, comme l’Angleterre, ils joueront le 25 mai et du coup, il y aura un petit peu plus de facilité à gérer l’après-championnat. Ce n’est pas si simple que ça. Je pense qu’on sera motivé parce que c’est la Coupe du Monde et que les joueurs effectivement, dans des qualifs Coupe du Monde ou Euro, certainement, je vais le découvrir. (…) Il faut aussi se mettre à la place des joueurs. Quand on joue Ligue des Champions en semaine, championnat le week-end, qu’on fait beaucoup de déplacements et qu’on n’est pas beaucoup avec sa famille, des fois, quand il faut aller jouer en sélection et que vous ne jouez pas, ce n’est pas Real City, mais qu’il faut jouer un pays qui a un peu moins glamour. Par contre, moi, je n’ai jamais joué en équipe de France, si ce n’est en celles universitaires, mais je trouve que, quelle que soit sa nationalité, jouer pour son pays, c’est quand même magnifique, peu importe l’adversaire et quel que soit le moment. Moi, j’attends de mes joueurs, en tous les cas, qui viennent à pied en sélection quand je les sélectionnerai et qui viennent avec beaucoup d’envie pour défendre le maillot.»

Pour finir, Rudi Garcia est également revenu sur sa relation avec les joueurs cadres de la Belgique. Alors que cette relation avec des joueurs comme Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois a souvent été tumultueuse par le passé, l’ancien technicien de la Roma entend bien repartir sur des bases saines avec son groupe : «j’ai toujours pensé que la Belgique aurait dû gagner un Euro ou une Coupe du Monde. Ils ne l’ont pas fait. Il reste des joueurs de cette époque (Romelu, Kevin, Thibaut). Ils ont tous à peu près 32 ans, hormis Thibaut (Courtois, ndlr) car les gardiens peuvent jouer jusqu’à longtemps, on peut penser que 2026 sera leur dernière chance de briller. Il faut déjà se qualifier. Mais quand on y sera, ce sera leur dernière occasion de briller et de montrer ce qu’ils savent faire. Humainement, je les découvre. Je m’appuie sur eux car ce sont de très grands leaders. Je commence à préparer l’avenir car j’ai convoqué de très jeunes joueurs pour le premier rassemblement. M’appuyer sur eux, c’est la moindre des choses. J’ai retrouvé un Kevin de Bruyne rayonnant lors du match retour. Je sais que ce n’est pas toujours facile pour eux de venir en sélection. J’ai envie qu’ils viennent avec le sourire et un maximum de plaisir. Je ne ferai pas le gendarme car ce sont des joueurs responsables. Sur le terrain, je veux juste qu’ils soient motivés. Pour l’instant, ils ont été irréprochables». Vous l’aurez compris, Rudi Garcia nourrit de grandes ambitions avec la Belgique !