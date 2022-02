PSG : Pablo Sarabia donne les raisons de son départ au Sporting

Le Paris Saint-Germain est souvent critiqué parce que certains de ses joueurs n'apportant aucune satisfaction sportive ne souhaitent pas quitter le navire. Ce n'était pas le cas de Pablo Sarabia. L'Espagnol avait été une bonne surprise lors de sa première saison à Paris. Recruté en tant que supersub, il avait su gratter du temps de jeu et se montrer décisif, notamment lors de sa première saison, sous les ordres de Thomas Tuchel (40 matchs - 14 buts, 8 passes décisives). Il avait ensuite quelque peu perdu sa place dans la rotation en raison de l'arrivée de Mauricio Pochettino et de quelques blessures lui compliquant la vie.

L'ancien joueur de Séville avait accepté l'été dernier de rejoindre le Sporting Lisbonne, champion du Portugal en titre, sous forme de prêt. Il est revenu sur les raisons de son départ du PSG pour AS : «je pensais que c'était le bon moment pour quitter le PSG, car je n'étais pas content d'avoir eu des blessures et je n'avais pas un bon feeling avec l'entraîneur et j'ai fini par partir pour me sentir à nouveau important. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Au PSG il y a beaucoup de stars, au Sporting j'ai trouvé un groupe familial», a-t-il admis. Un choix payant pour l'Espagnol puisqu'il s'est imposé comme un des joueurs importants du Sporting, disputant 31 rencontres (12 buts - 8 assists).