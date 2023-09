Isaak Touré s’engage avec le FC Lorient !

Alors que l’OM a officialisé la venue de Bamo Meïté un peu plus tôt dans la soirée, le FC Lorient a également annoncé la venue d’Isaak Touré en provenance du club phocéen ce vendredi soir.

Le puissant défenseur de 20 ans s’est engagé chez les Merlus pour les cinq prochaines saisons. L’ancien du Havre a également fait part de sa fierté de rejoindre le club breton : «Je m’engage aujourd’hui dans un club doté d’un effectif d’une grande qualité, avec un staff qui prône une certaine idée du jeu. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement, cette nouvelle région et de m’épanouir dans ce groupe. Le challenge proposé par le club et ses dirigeants est excitant. A moi de le relever et de montrer tout mon potentiel pour m’imposer.»