Les Bleuets mènent face aux Américains à la mi-temps

Les Bleuets devant à la pause

Première période rythmée à Sochaux. Les Américains ont bien débuté mais sont tombés sur un très bon Restes, puis les Français ont accéléré. Diouf a trouvé le poteau sur une frappe lointaine et Kalimuendo a donné l’avantage aux hommes de Thierry Henry sur penalty avant la demi-heure de jeu.

45e : Une minute de temps additionnel.

43e : Les Français gèrent cette fin de premier acte en mettant le pied sur le ballon. Les vingt-deux acteurs ont également besoin de souffler.

40e : Les Américains repartent à l’attaque et utilisent la profondeur. Paredes est lancé dans le dos de la charnière française mais Locko a tout vu et revient bien pour contrer la frappe du numéro 7.

39e : Les Bleuets sont très intéressants au pressing. Ils gênent beaucoup les Américains à la relance et récupèrent des ballons assez haut.

37e : Les Français accumulent les petites erreurs techniques depuis quelques minutes, ce qui agace fortement Thierry Henry et son staff.

34e : Dans la foulée, le corner américain débouche sur une frappe lointaine de Reynolds qui est captée facilement par Restes.

33e : Réaction américaine. Reynolds centre de la droite et trouve McGuire qui reprend de la tête mais Diakité est sur la trajectoire et repousse en corner.

30e : Sildillia prend encore son couloir droit et centre au second poteau. Le ballon file jusqu’à Locko qui frappe en demi-volée depuis l’entrée de la surface à gauche. Le tir est vicieux et Schulte capte en deux temps.

29e : Gros coup d’accélérateur des Bleuets depuis dix minutes. Les occasions s’enchaînent et Kalimuendo est venu récompenser une bonne période des hommes de Thierry Henry.

Arnaud Kalimuendo ouvre le score pour la France ! (1-0, 27e)

L’attaquant rennais ne tremble pas. Kalimuendo se charge du penalty et le tire à gauche de Schulte, parti sur sa droite. Contre-pied parfait.

25e : PENALTY POUR LA FRANCE ! Cherki dribble dans la surface et Tolkin fait main. Penalty logique.

24e : LE POTEAU DE DIOUF ! Cherki a de l’espace à droite et gagne du terrain. Il centre au sol pour Odobert mais le ballon file jusqu’à Diouf, entrée de surface, qui frappe en force du gauche mais le ballon s’écrase sur le poteau droit de Schulte.

24e : Bonne sortie de Restes sur un long ballon en profondeur pour Busio.

21e : Kalimuendo bute sur Schulte ! Gros pressing des Français dans les trente mètres américain. Cherki récupère le ballon, temporise et trouve Kalimuendo dans la surface, axe droit. Le Rennais frappe en force au sol mais Schulte est sur la trajectoire et repousse du pied.

20e : Côté droit, Sildillia est enfin trouvé en phase offensive mais il manque complètement son centre ensuite qui passe derrière le but de Schulte.

19e : Les Bleuets n’ont toujours pas tiré dans ce match alors que les Américains ont déjà frappé trois fois au but.

16e : Après une entame rythmée, les deux équipes ont besoin de souffler un peu. Le rythme retombe.

14e : Aaronson s’échappe dans le dos de Sildillia mais l’Américain ne trouve personne ensuite sur son centre du gauche.

11e : Diouf obtient un coup franc axe droit aux 25 mètres. Cherki le tire pied droit et manque de trouver Koné, trop court pour reprendre de la tête.

10e : La France réagit avec Kalimuendo qui se démène côté droit et vient gratter un corner. Le corner est joué rapidement et Akliouche manque de surprendre Schulte avec un centre-tir mais le gardien américain se détend bien.

8e : Le miracle de Restes !! Encore côté droit, Reynolds fait la différence et centre vers le point de penalty. Diakité couvre tout le monde et cela profite à Aaronson qui réalise une tête plongeante mais Restes détourne magnifiquement.

7e : Enorme occasion pour les Etats-Unis. Reynolds travaille côté droit et sert en retrait Paredes. Ce dernier centre fort vers le point de penalty. Morris surgit mais est gêné par…McGuire, son coéquipier, et envoie le ballon au-dessus de la barre. Coup de chaud pour les Bleuets.

4e : Petit festival de Tolkin gauche. Avec de la réussite, le latéral gauche américain progresse dans l’axe et trouve un relais avec Busio à sa droite. Le milieu prend sa chance aux vingt mètres mais ne trouve pas le cadre. Première frappe du match.

3e : Premier coup franc lointain pour les Américains. Morris le frappe mais son ballon est mal dosé et file en sortie de but.

1ère : Le ballon est dans les pieds des Bleuets mais les Américains pressent haut et fort dans ce début de rencontre.

C’est parti à Sochaux !

Les Bleuets donnent le coup d’envoi de cette rencontre. Bon match à toutes et à tous.

21h02 : La Marseillaise résonne dans le stade Bonal.

20h59 : Les joueurs entrent sur la pelouse du stade Bonal. Belle ambiance à Sochaux. Le protocole va suivre avec les hymnes et notamment celui des Américains pour débuter puis La Marseillaise.

Les Bleuets à l’échauffement

Les Etats-Unis, premier adversaire des Bleuets aux JO

C’est une véritable répétition générale ce soir en vue des Jeux Olympiques. Le tirage au sort, effectué la semaine dernière, a propulsé les Américains dans le groupe A, celui des Français lors de l’épreuve parisienne cet été. Les Bleuets entameront même la compétition face aux USA, le 24 juillet à Marseille, avant de défier un barragiste à Nice, le 27, et la Nouvelle-Zélande, le 30 encore à Marseille.

Le XI de la France : Henry fait 8 changements, Cherki titulaire

Pour cette rencontre, Thierry Henry est privé de trois joueurs ayant participé au match face aux Ivoiriens. Barcola est blessé alors que Millot et Yoro sont malades. Le sélectionneur repasse en 4-3-1-2 et change presque tout avec huit changements. Devant, Cherki est titulaire derrière Odobert et Kalimuendo. Restes revient dans le but alors que Sildillia est aligné à droite de la défense tout comme Locko à gauche. Diakité forme la charnière avec Estève. Au milieu, Koné est en sentinelle avec Akliouche et Diouf à ses côtés.

Le XI des Etats-Unis : un 4-3-3 pour faire face aux Bleuets

Les Américains vont évoluer en 4-3-3 avec plusieurs joueurs qui évoluent déjà en Europe. On pense à Busio, au milieu, qui évolue à Venise ou encore à Reynolds qui joue en Belgique à Westerlo. McGuire va mener l’attaque avec Aaronson notamment. Morris sera aussi à surveiller au milieu puisque Thierry Henry en dit le plus grand bien.

Les Bleuets veulent enchaîner

Après leur succès difficile face à la Côte d’Ivoire (3-2), vendredi à Châteauroux, les Bleuets veulent enchainer avec une deuxième victoire d’affilée pour faire le plein de confiance à quatre mois des Jeux Olympiques.

Bonsoir à toutes et tous !

Bienvenue sur FM pour suivre en direct la rencontre amicale entre la France U23 et les Etats-Unis U23 à Sochaux. Cette rencontre s’inscrit dans la préparation aux JO de Paris l’été prochain. Le coup d’envoi sera donné à 21h05.