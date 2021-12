Mercato PSG : ça s'active pour les départs de deux indésirables !

Récemment passé par l’université de la Sorbonne, Leonardo avait donné la tendance pour le mercato d’hiver du Paris Saint-Germain. «Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement. (…) Le mercato fait rire de temps en temps. Tu as des choses planifiées et quand il commence, il se passe des choses que tu n’attendais pas.»

En clair, les Rouge-et-bleu ne vont pas spécialement chercher à se renforcer, sauf si une opportunité se présente. Cet hiver, Paris veut dégraisser. Il faut dire qu’ils sont plusieurs à ne plus apparaitre sur les feuilles de match de Mauricio Pochettino. Arrivé la saison dernière, Rafinha (28 ans) en fait partie. Cette année, le Brésilien ne compte que cinq apparitions en championnat et n’est pas inscrit en Ligue des Champions.

Kurzawa veut partir

Clairement poussé vers la sortie, l’ancien pensionnaire du FC Barcelone est sur le point de trouver un point de chute. Nous pouvons en effet vous confirmer l’information sortie par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano selon laquelle Rafinha est en passe de rejoindre la Real Sociedad. Le Betis était également sur le coup, mais ce sont les Basques qui tiennent la corde. Un prêt jusqu’en juin prochain est en bonne voie et les deux clubs discutent désormais d’une possible option d’achat.

Autre indésirable, Layvin Kurzawa (29 ans) ne fait absolument pas partie des plans parisiens (aucune apparition en Ligue 1). Lui aussi est poussé vers la sortie et dernièrement, nous vous révélions que le Napoli était venu aux nouvelles. Eh bien les Partenopei ne sont pas les seuls puisque, selon nos informations, la Lazio et West Ham font désormais partie des courtisans. Sous contrat jusqu’en 2024, Kurzawa veut quitter la capitale et retrouver un temps de jeu.