Naples a ciblé deux internationaux français en détresse

Deuxième de Serie A à quatre points de l'Inter Milan, le Napoli a livré une première partie de saison solide et entend poursuivre ainsi. Cependant, le club italien devra compenser les départs à la Coupe d'Afrique des Nations de Kalidou Koulibaly (Sénégal) et d'André-Franck Zambo Anguissa (Cameroun). Si le second dispose d'alternatives au cœur du jeu, le premier va devoir être provisoirement remplacé puisque seuls Amir Rrhamani et Juan Jesus peuvent tenir le poste dans l'immédiat.

Une priorité affirmée de recruter dans l'axe qui devrait guider le mercato du club napolitain. Cependant, les Partenopei aimeraient bien renforcer un autre secteur du terrain. En effet, le côté gauche où officie Mario Rui est loin de donner satisfaction. Sa doublure Faouzi Ghoulam ne fait pas mieux et l'idée d'aller chercher un nouveau joueur cet hiver commence à prendre de l'épaisseur dans l'esprit des dirigeants.

Layvin Kurzawa et Lucas Digne ciblés

Ainsi, selon nos informations plusieurs joueurs ont été ciblés, dont deux Français qui disposent du statut d'international. Tout d'abord, on retrouve Layvin Kurzawa (29 ans, 13 capes, 1 but) qui est totalement sorti des radars au Paris Saint-Germain. L'ancien joueur de Monaco n'a disputé que 9 minutes de jeu cette saison lors du Trophée des Champions perdu contre Lille (1-0). Bloqué par Nuno Mendes, Juan Bernat ou encore Abdou Diallo, celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 voit son avenir totalement bouché dans la capitale française.

L'autre international ciblé par le Napoli n'est autre que le prédécesseur de Layvin Kurzawa au PSG : Lucas Digne (28 ans, 43 capes). Même si depuis son arrivée à Everton, il a montré de belles choses, le natif de Meaux a plus de mal cette saison. Dernièrement, sa situation est même devenue intenable puisque sa relation avec le coach Rafa Benitez est arrivée à un point de non-retour. Écarté lors des trois derniers matches des Toffees, il pourrait d'ailleurs voir Vitaliy Mykolenko (22 ans) arriver prochainement en provenance du Dynamo Kiev. Naples cherche avant tout un défenseur central, mais a déjà des idées pour son poste de latéral gauche.