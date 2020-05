La Juventus réclame Ansu Fati dans son deal avec le Barça, grosse pression sur Karim Benzema

La suite après cette publicité

La Juve réclame désormais Ansu Fati au Barça !

Le transfert de Miralem Pjanic du côté du FC Barcelone est bloqué. Il est même «en danger» si l'on en croit la une de Sport ce matin. Le média catalan explique que Arthur Melo a refusé de rejoindre la Juventus dans le cadre d'un deal entre le club italien et espagnol afin de transférer le milieu de terrain bosnien en Catalogne. Le Barça a donc proposé d'autres joueurs, mais tous ont été balayés d'un revers de main par les champions d'Italie en titre. Alors pour débloquer la situation, la Vieille Dame aurait eu une idée selon Tuttosport. Le quotidien explique que les dirigeants italiens auraient indiqué à leurs homologues catalans que s'ils voulaient absolument Pjanic, ils n'avaient qu'à leur offrir Ansu Fati ! La pépite de 17 ans de la Masia est vue comme le futur du Barça. Pas sûr donc que les Blaugranas soient enclins à l'inclure dans leur deal.

Grosse pression sur Karim Benzema

La Liga va reprendre le 11 juin prochain, c'est désormais officiel et le duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid en tête du championnat va pouvoir se poursuivre. Ce qui selon As, va mettre un petit peu plus de pression sur les épaules de certains joueurs. Karim Benzema, l'attaquant français du Real Madrid, ferait partie du lot. En effet, avec la blessure de Luka Jovic et la mise à l'écart de Mariano Diaz, l'ancien Lyonnais est désormais le seul buteur du club pour cette fin de saison. Et le Real a encore deux compétitions à disputer avec la Liga et la Ligue des champions. La pression est donc forte sur les épaules de KB9. Mais le Français a de l'expérience et avec 19 buts déjà cette saison, a prouvé que le Real peut avoir confiance en lui.

Liverpool ne veut pas jouer dans des stades neutres

C'est The Sun qui a révélé l'information hier matin. Les autorités anglaises auraient classé quelques rencontres de Premier League "à risque" lors de la reprise, car elles pourraient amener à des rassemblements de supporters aux abords des stades. Liverpool était notamment visé, les Reds devant dans quelques semaines fêter leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans. Le derby de la Mersey Liverpool-Everton pourrait alors être joué à Manchester. Mais, selon The Times, le vainqueur de la Ligue des champions en titre ne compte pas se laisser faire et «est déconcerté» par autant de défiance. Même chose pour les Toffees qui avec les Reds vont protester la semaine prochaine lors d'une réunion contre l’instauration de matches dans des stades neutres lors de la reprise. C'est ce que rapporte The Guardian. Cependant, le Daily Mail nous explique ce matin qu'après avoir soumis l'idée d'une délocalisation de ce derby, la police du comté de la Mersey serait revenue sur son idée et estimerait désormais que le match pourrait très bien se dérouler à Liverpool ! Bref, c’est l'imbroglio et la question des matches dans des stades neutres va vite devoir être tranchée, sous peine de créer des remous.