Belgique : historique, un match rejoué… à cause d’une erreur d’arbitrage !

Scénario surréaliste chez nos voisins belges ! Le 23 décembre dernier, Anderlecht s’imposait sur le fil face à Genk en marquant dans le temps additionnel (2-1). Mais la victoire étriquée des Mauves est rapidement passé au second plan à cause d’une polémique autour d’un penalty marqué en deux temps par Genk. Après intervention du VAR, l’arbitre de la rencontre, Mr Verboomen, a annulé le but de Yira Soret en estimant que ce dernier était entré trop tôt dans la surface. Finalement, l’officiel de la rencontre a accordé un simple coup franc indirect alors que le penalty aurait dû être retiré à l’heure où les deux équipes se tenaient dans un mouchoir de poche.

S’estimant lésé par le corps arbitral, Genk n’a pas hésité une seule seconde à faire appel pour que la rencontre soit rejouée selon les informations relayées par rtbf.be. Ce vendredi, le Conseil disciplinaire de la Fédération belge a rendu son verdict en faveur des Limbourgeois. «Le Conseil disciplinaire a décidé que le match Anderlecht - KRC Genk de la fin de l’année devait être rejoué. En première instance, le Conseil disciplinaire s’est déclaré compétent pour statuer sur la question. Il a ainsi annulé la décision du département de l’arbitrage professionnel (qui avait déclaré qu’il s’agissait d’une erreur dans l’appréciation d’un fait de jeu ndlr) de ne pas faire rejouer le match. Le Conseil a suivi l’argumentation du KRC Genk selon laquelle les arbitres ont mal appliqué les règles lors de la phase du penalty. Le KRC Genk espère qu’une date sera bientôt trouvée pour le rejouer», peut-on lire dans un communiqué de l’instance belge. De son côté, Anderlecht envisage également de faire appel de cette décision comme l’a déclaré l’actuel deuxième de Jupiler Pro League sur son site officiel.