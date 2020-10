OL : Jean-Michel Aulas confirme qu'Aouar et Memphis vont rester

L'OL aura donc tenu face aux assauts des plus grands clubs pour ses stars que sont Houssem Aouar et Memphis Depay. Comme nous vous l'expliquions précédemment, le club rhodanien a annoncé conserver le milieu français et l'attaquant néerlandais, en résistant aux avances d'Arsenal, la Juve, le Real Madrid ou le Barça.

Une petite victoire et une décision qu'a confirmé Jean-Michel Aulas, contacté par L'Équipe : « J'ai demandé à Rudi (Garcia) : 'Quelle est la meilleure équipe possible ?' Il m'a répondu : 'Avec Memphis et Houssem.' Je lui ai donc annoncé qu'on allait les garder ». Un président qui écoute son coach : de quoi donner encore moins d'excuses à l'ancien entraîneur de Lille et de l'OM en cas de mauvais résultats.