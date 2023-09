Séisme au Maroc : la CAF accepte le report du match Maroc-Libéria

Cette nuit, le Maroc a été touché par un grave séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter faisant plus de 800 morts et des centaines de blessés graves. Ce samedi soir, les Lions de l’Atlas devaient affronter le Liberia à Agadir (ville aussi touchée par le tremblement de terre) lors de la dernière journée des éliminatoires à la CAN. Devant cette situation inédite, la FRMF avait demandé le report de la rencontre. Une demande acceptée par la CAF comme l’a communiqué la fédération marocaine.

«Suite au séisme qui a touché certaines régions du Maroc, la Fédération Royale Marocaine de Football annonce le report du match qui devait avoir lieu samedi 9 septembre 2023 au soir, entre l’équipe nationale et son homologue libérienne, lors du tour final des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 - Côte d’Ivoire - jusqu’à une date ultérieure, en accord avec la Confédération Africaine de Football. Après cette grave blessure, la famille nationale du football présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés.»