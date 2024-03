Jérémy Ménez résilie son contrat avec Bari

Bari, c’est fini pour Jérémy Ménez ! Libre depuis la fin de son contrat avec la Reggina, l’attaquant français de 36 ans décidait de s’offrir un ultime challenge en rejoignant les rangs de Bari. Mais rapidement, l’aventure avec le pensionnaire de Serie B a tourné au vinaigre, la faute à une rupture du ligament croisé du genou droit contractée lors de son premier match officiel avec le club italien. Quelques mois plus tard et après seulement une dizaine de matchs au compteur, le natif de Longjumeau a résilié d’un commun accord son contrat avec la formation des Pouilles.

La suite après cette publicité

«Le SSC Bari annonce avoir trouvé un accord pour la résiliation consensuelle du contrat qui liait le Français Jérémy Ménez au club Rouge et Blanc. Nous souhaitons à Jérémy tout le meilleur possible pour une récupération physique complète et pour un avenir plein de satisfactions, tant sportives qu’autres. Merci Jeremy et bonne chance pour tout», ont exprimé les Galletti via un communiqué officiel.