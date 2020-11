FC Barcelone - Betis : les compositions probables

La suite après cette publicité

2 points sur 12 lors des quatre derniers matches, le FC Barcelone n'avance plus en championnat ! Le club catalan doit retrouver la victoire cet après-midi face au Betis (16h15, à suivre en direct sur notre site). Pour cela, Ronald Koeman devrait aligner son 4-2-3-1 avec Ter Stegen dans les buts. Pour le reste c'est du classique avec Piqué et Lenglet en charnière centrale, accompagnés de Sergi Roberto et Jordi Alba. Pjanic et De Jong formeront le duo du milieu. Enfin, Ansu Fati, Messi et Dembélé seront chargés d'alimenter Griezmann à la pointe de l'attaque.

De son côté aussi, Manuel Pellegrini pourrait s'appuyer sur un 4-2-3-1 avec Bravo dans les cages. Mandi et Batra formeront la défense centrale avec Emerson et Moreno sur les côtés. Guido et Williamn devraient être la paire du milieu. Un trio offensif avec Canales en numéro 10, Joaquin et Tello en soutien de Sanabria en pointe.