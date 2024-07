Le débrief d’Espagne-France (2-1) : le coq ne chante plus… les Bleus sont éliminés de l’EURO !

L’Équipe de France s’incline face à l’Espagne (2-1) et est éliminée de l’EURO 2024. Sans réussite. Il en fallait bien plus pour bousculer cette solide Espagne, qui est donc la première qualifiée pour la finale, dimanche prochain. Pour l’Équipe de France, le temps de l’analyse a commencé, et il n’est pas sûr que tout le monde en sortira indemne. Nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne YouTube de Foot Mercato pour débriefer la rencontre en direct avec nos journalistes en plateau.

La suite après cette publicité

Le direct

N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Foot Mercato pour ne pas manquer les prochains rendez-vous ! Au programme, d’ici les prochains jours, nos émissions spéciales sur le mercato !