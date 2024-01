L’OM a fixé le prix de Luis Henrique

L’Olympique de Marseille va avoir du pain sur la planche en 2024. En effet, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome vont devoir mener un mercato intelligent puisque plusieurs joueurs de l’effectif actuel vont jouer la CAN. Mais Pablo Longoria veut aussi dégraisser. Parmi les candidats au départ, on retrouve un certain Luis Henrique.

La suite après cette publicité

Revenu de Botafogo, le Brésilien ne devrait pas rester dans la cité phocéenne. D’ailleurs, comme révélé sur notre site, le club de John Textor veut faire revenir le joueur. Une offre de 6 millions d’euros est en préparation. Mais il faudra se montrer un peu plus généreux puisque l’OM veut au moins 8 millions d’euros pour lui. C’est le prix qui a été fixé par les Olympiens selon La Provence.