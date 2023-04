RB Leipzig : la clause libératoire qui peut tout changer pour Dani Olmo

La suite après cette publicité

Dani Olmo pourrait vivre ses dernières heures au RB Leipzig. Alors que son contrat se termine en juin 2024, l’ailier espagnol voudrait plier bagages d’Allemagne. Selon des informations rapportées par Sport, sa priorité est de porter le maillot du FC Barcelone cet été. Une clause libératoire de 60 millions d’euros pourrait lui permettre de rejoindre la Catalogne.

Manchester United et le Real Madrid seraient également intéressés par le joueur de 24 ans. Mais ce dernier privilégie pour l’instant les Blaugranas. Les dirigeants allemands souhaitent le vendre pour une somme entre 70 et 75 millions d’euros. Lors du dernier mercato hivernal, Leipzig a déjà perdu une arme offensive importante avec le départ cet été de Christopher Nkunku. Cela serait un second coup dur.

