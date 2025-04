Ligue 1 : Monaco corrige Marseille et reprend la deuxième place du classement

Affiche du haut de tableau ce week-end au stade Louis-II, où l’AS Monaco recevait l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Troisième du championnat, le club de la Principauté restait sur une défaite frustrante à Brest (2-1) et cherchait à se relancer à domicile. En face, l’OM abordait ce choc dans une dynamique positive, après sa victoire face à Toulouse (3-2), et visait à consolider sa place de dauphin derrière le PSG. Lors du match aller, le 1er décembre, les Marseillais s’étaient imposés 2-1 grâce à Luis Henrique et Mason Greenwood, qui avaient répondu à l’ouverture du score d’Aleksandr Golovin. Ce succès leur avait alors permis de doubler l’ASM au classement. La rencontre d’aujourd’hui a d’abord été animée par une première incursion monégasque.

Minamino, bien servi sur le côté gauche, a été accroché par Murillo, provoquant un coup franc intéressant dès la 2e minute. Dans la foulée, Rowe a pris sa chance sur l’aile gauche, débordant Singo avec vitesse. Après une brève temporisation dans la surface, l’Anglais a centré, mais Köhn a facilement capté le ballon (7e). L’OM n’est pas resté sans réaction. Sur une transition rapide, Greenwood, lancé plein axe, a intelligemment décalé Luis Henrique sur la droite. Le Brésilien a armé une frappe du droit à ras de terre à l’entrée de la surface, qui a frôlé le poteau avant de mourir dans le petit filet extérieur (14e). Mais c’est bien l’AS Monaco qui a ouvert le score à la 34e minute, sur son premier tir cadré. Après deux tentatives de Biereth repoussées par Rulli, le ballon est revenu sur Zakaria, dont le tacle a remis en jeu Minamino. Le Japonais a saisi l’opportunité et a ajusté le portier argentin (1-0).

Monaco prend le large

Avant la fin du premier acte, Luis Henrique a raté une occasion en or. Sur un centre de Garcia depuis le côté gauche, il s’est retrouvé seul au second poteau et semblait avoir le but ouvert. Mais à bout portant, il a manqué sa frappe. Alors que le ballon s’éloignait du cadre, Köhn l’a légèrement effleuré, concédant ainsi un corner décisif (45e+1). Au retour des vestiaires, Rulli a à son tour sauvé son équipe après une erreur de Murillo. Ce dernier a effectué une mauvaise relance qui a permis à Camara de récupérer le ballon et de centrer vers Akliouche au second poteau. À bout portant, le Monégasque a frappé du gauche, mais Rulli a réagi avec une belle parade de la main gauche pour éviter le deuxième but (57e).

Malgré ces occasions manquées, Monaco a finalement pris le large. Vanderson, laissé libre, a glissé le ballon à Embolo, parti à la limite du hors-jeu. Le Suisse a contrôlé et trompé Rulli d’une frappe croisée du pied droit à ras de terre (59e, 2-0). Et le match a continué à tourner en faveur des hommes d’Adi Hütter. Sur un dégagement long de Köhn, Dedic a mal jugé la trajectoire et a contraint Rulli à sortir précipitamment. Le portier argentin a commis une erreur, laissant le ballon partir en cloche, et à la retombée, il a accroché Embolo. Après avoir laissé l’action se poursuivre, l’arbitre a sifflé le penalty, transformé en force par Zakaria. Rulli, bien que parti du bon côté, est resté impuissant face à la puissance du tir (82e, 3-0). À l’issue du match, Monaco prend ainsi la deuxième place, tandis que Marseille laisse filer son concurrent direct, désormais à un point en tête. Lors de la prochaine journée, l’OM recevra la lanterne rouge, Montpellier, tandis que Monaco enchaînera un nouveau match à domicile, accueillant Strasbourg.