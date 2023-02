OL : la grosse mise au point de Vincent Ponsot sur Sonny Anderson

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais ne vit pas une saison de tout repos. Sur le terrain, l’équipe dirigée par Laurent Blanc alterne le bon et le moins bons. Certains joueurs ne sont d’ailleurs pas épargnés par les supporters. Et ils ne sont pas les seuls. La direction est également pointée du doigt avec en première ligne Bruno Cheyrou (responsable du recrutement). Jusque là préservé, Vincent Ponsot n’échappe pas non plus aux critiques. Lors de la manifestation organisée le 12 février dernier par plusieurs groupes de supporters avant la rencontre face à Lens, le directeur du football de l’OL a été invité à s’en aller. Mais il tient bon et veut réussir à remettre l’OL sur de bons rails. C’est le message qu’il a passé hier sur le plateau de l’émission Tant qu’il y aura des Gones.

Ponsot détaille le rôle exact d’Anderson

L’occasion d’évoquer le mercato et les échecs connus cet hiver pour recruter un numéro 6. Mais le dirigeant rhodanien a défendu la cellule de recrutement, très critiquée. «Il faut prendre en compte la stratégie du club. Nous, on investit sur le centre de formation et on a 14 recruteurs pour l’académie. Cette cellule fait aussi la post-formation. Je peux entendre sur les territoires, mais avec la data, je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui, ce soit le modèle des meilleurs clubs, à part anglais. On veut aussi s’appuyer sur nos liens avec le Brésil par exemple. Nos scouts font le travail de terrain. C’est un sujet sur lequel on échange avec Sonny Anderson, sur la problématique du nombre. S’il y a besoin, on le fera, ce n’est pas un souci, mais il faut une vraie justification.»

À lire

OL : Sonny Anderson esquive la polémique Juninho

Concernant le Brésilien, nommé conseiller d’OL Groupe la semaine dernière, Vincent Ponsot s’est montré très clair.« On a eu beaucoup de candidatures, dont certaines de manière assez surprenante au vu de leur discours à notre sujet. Mais Sonny remplissait des cases, notamment par rapport à Lyon-La Duchère car c’est important, on veut un club partenaire fort et on souhaite qu’il continue avec eux (…) Je comprends les interrogations. Ça dépend ce qu’on attend de lui. Il est conseiller extérieur, avec une liberté de ton. C’est un peu comme avec Bernard Lacombe, même s’il y a des aspects différents avec Sonny».

La suite après cette publicité

Le Brésilien va devoir trouver sa place

Il poursuit : «on lui demande d’avoir cet œil extérieur, il aura du recul. Il représente beaucoup des choses à l’OL. Je pense que par son passé de joueur, il va nous apporter. On va le solliciter sur des choses, mais lui aussi pourra nous dire lorsqu’il remarque quelque chose. Il interviendra à la demande de Laurent Blanc. Il participera au recrutement, mais il ne remplacera pas Bruno (Cheyrou) ni Laurent. Il pourra avoir un œil avec son autre mission à beIN Sports. Je pense qu’il n’aura pas de problème à dire les choses. A l’intérieur, on doit s’exprimer, mais à l’extérieur, il faut être unis.»

Ponsot conclut : «je l’ai vu vendredi pour travailler sur des aménagements dans l’organigramme sportif. Il va venir au Brésil fin mars avec nous. On réfléchit aussi à la meilleure manière de créer une synergie avec l’académie Pelé. Il faudra également créer des relations avec Laurent Blanc.» Sonny Anderson devra également collaborer avec le futur directeur sportif. «On a une réflexion sur l’organigramme et sur d’autres sujets car ça demande une réactualisation. On ne veut pas se précipiter. J’ai connu l’OL avec Bruno Genesio et Florian Maurice, on se répartissait les affaires et ça fonctionnait. À l’inverse, Juninho a été directeur sportif pendant trois ans et on n’a pas eu de résultat.» "Juni" n’a pas tout réussi mais l’OL a réalisé de grosses ventes grâce à lui avec Lucas Paqueta et Bruno Guimarães. Lyon compte à présent sur Sonny Anderson pour continuer à explorer avec succès la filière brésilienne.