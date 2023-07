Le FC Barcelone a ciblé le remplaçant d’Ousmane Dembélé !

La suite après cette publicité

Son avenir a fait couler plus d’encre que celui de Kylian Mbappé en Espagne ces dernières heures. C’est dire l’ampleur qu’a prise Ousmane Dembélé dans le jeu et dans les plans d’avenir du FC Barcelone ces derniers mois. Alors qu’il a également gagné sa place en équipe de France lors de la dernière Coupe du monde, l’ancien Rennais semble, à 26 ans, avoir trouvé plus de maturité dans son jeu. Epargné par les blessures, il a enfin pu enchaîner en Catalogne lors de la saison qui vient de s’écouler, compilant 8 buts et 9 passes décisives en 35 rencontres.

Pourtant, titulaire inamovible aux yeux de Xavi, le natif de Vernon va, comme nous vous le révélions en exclusivité ces derniers jours, rejoindre le PSG. Actuellement aux Etats-Unis pour la tournée américaine du club culé, Dembélé vit ses derniers instants sous la tunique catalane. Cette conjecture vaut également pour le Barça qui a tout intérêt à préparer l’avenir sans lui alors qu’il reste un mois de mercato. Et comme souvent avec le board barcelonais, une ancienne piste va être réactivée comme l’affirme la presse ibérique ce lundi soir.

En effet, d’après les dernières indiscrétions obtenues par Sport, Joao Felix pourrait être considéré par la direction du Barça comme étant un remplaçant crédible à "Dembouz". Proposé aux dirigeants catalans depuis le début de l’été par Jorge Mendes, son agent, Felix est en instance de départ de l’Atlético Madrid. Attiré par son profil, le Barça n’était pas allé plus loin car aucun de ses attaquants n’était parti alors que Ferran Torres et Ansu Fati ont longtemps fait figure d’indésirables. Avec le départ imminent de Dembélé, une place d’attaquant se libère et l’attaquant portugais est désormais convoité par les champions d’Espagne en titre. Le joueur de 23 ans avait d’ailleurs fait part de son envie de jouer chez les pensionnaires du Camp Nou dans un avenir proche dans une interview.

Alors que l’intérêt semble désormais réciproque, le Barça se questionne sur les manières de faire céder les Colchoneros. Alors que les dirigeants catalans savent qu’il y a de l’eau dans le gaz entre Joao Felix et ses supérieurs à Madrid, le prêt semble l’option privilégiée selon Sport. Néanmoins, alors que les Madrilènes demandent 16 millions d’euros pour un prêt payant, les équipes de Joan Laporta ne sont clairement pas prêtes à s’aligner sur ce chiffre. D’après la publication catalane, le Barça étudie également d’autres pistes et sonde les demandes financières de chacune. Apprécié pour sa potentielle polyvalence dans le système de Xavi, Felix partirait pourtant dans la peau d’un remplaçant s’il venait à rallier le nord-est de l’Espagne selon nos confrères ibériques. Dès lors, reste à trouver la solution qui conviendra à tout le monde et c’est souvent le plus compliqué dans des transferts de cette envergure…