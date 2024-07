Bayern : les adieux de Michael Olise aux fans de Crystal Palace

Après plusieurs jours d’attente, le Bayern Munich a enfin annoncé l’arrivée de Michaël Olise, ce dimanche, en provenance de Crystal Palace pour cinq ans. Le milieu offensif de 22 ans quitte les Aigles contre un montant estimé à 53 millions d’euros. Avant d’entamer sa nouvelle histoire bavaroise, l’international espoir français (7 sélections) a tenu à s’adresser, une dernière fois, aux supporters de son ancienne équipe. « Merci à tout le monde à Crystal Palace. Je suis reconnaissant pour le parcours que j’ai vécu en tant que joueur dans ce club et pour l’amour que tout le monde m’a montré depuis le premier jour, a-t-il écrit sur son compte X. Merci à tout le staff, aux joueurs et surtout à tous les fans qui m’ont soutenu, je leur en serai éternellement reconnaissant. »

Entre 2021 et 2024, Olise a inscrit 16 buts et a délivré 25 passes décisives en 90 rencontres avec Palace. Avant de découvrir le Bayern et la Ligue des champions, il disputera d’abord les Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe de France U23. Son nouveau club l’a autorisé à les disputer.