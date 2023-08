OM - Reims : l’analyse de Marcelino après la victoire

Après avoir été mené au score au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a finalement renversé le score pour s’offrir sa première victoire de la saison contre le Stade de Reims (2-1). Un bon résultat pour entamer la saison, même si Marcelino a relayé quelques lacunes défensives à améliorer.

La suite après cette publicité

«C’était important de gagner devant nos supporters. On a manqué de patience avec le ballon en première période, après cela a été mieux. On avait un rival important, ils nous ont mis en difficulté, j’aurais aimé qu’on ait plus d’occasions de jeu, on a manqué de contrôle dans le match. Je suis satisfait de mon équipe, il y a des comportements positifs. On doit continuer comme cela. Je suis satisfait, mais on doit s’améliorer défensivement», a expliqué l’entraîneur olympien.