Ligue 2 : la belle opération de Sochaux au Havre

En ouverture de cette 20e journée de Ligue 2, Sochaux est allé s'imposer sous une pluie battante sur la pelouse du Havre 1-0. C'est le revenant Yann Kitala qui a inscrit l'unique but de la rencontre, son premier depuis août 2020, lui qui s'était peu de temps après gravement blessé.

Ce but va faire beaucoup de bien au moral de l'attaquant et de son équipe car les Lionceaux remontent provisoirement à la 4e place du championnat, à égalité de points avec le PFC, 3e, et à deux unités du leader ajaccien. Les Normands sont quant à eux 6e, quatre longueurs derrière leur adversaire du jour.