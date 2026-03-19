L’entraîneur de Neymar viré sept mois après son arrivée

C’est la nouvelle du jour au Brésil ! Le coach de Santos, Pablo Vojvoda, a été démis de ses fonctions après la défaite à domicile contre l’Internacional en Serie A brésilienne hier soir (1-2). L’entraîneur argentin avait été nommé sur le banc en août dernier, et n’a donc pas su tenir sa place avec l’actuel 16e du championnat sud-américain (à un point de la zone rouge). En plus de cette mauvaise posture, la formation dans laquelle évolue Neymar n’a pas vraiment brillé sous ses ordres, comptabilisant un bilan de 10 victoires, 14 nuls et 10 défaites. Dans un communiqué publié sur X, le club a détaillé la nouvelle, assez brutale ce jeudi matin.

La suite après cette publicité

« Le Santos FC annonce le départ de son entraîneur Juan Pablo Vojvoda et des membres de son staff. Le club les remercie pour leurs services et leur souhaite du succès dans leurs projets futurs » est-il indiqué dans le papier. Sept mois après sa prise de fonction, le technicien part la tête basse. Cependant, les noms d’Hernán Crespo et de Cuca circulent déjà dans les esprits de la direction pour le remplacer. Si la barre doit être redressée, il va falloir faire vite en interne.