Un intérêt des Wolves pour Diego Costa ?

Nous l’apprenions ce mardi. Diego Costa n’est plus un joueur de l’Atlético de Madrid. Après avoir trouvé un accord avec le club pour mettre fin à son contrat pour des raisons familiales, l’attaquant espagnol de 32 ans est officiellement libre et pourra donc dès cet hiver, faire le bonheur de bon nombre de formations. Et selon les dires du Times ce mercredi, la nouvelle ne serait pas tombée dans l’oreille d’un sourd du côté de Wolverhampton.

La suite après cette publicité

En effet, suite à la grave blessure de Raul Jimenez il y a quelques semaines, les Wolves se sont mis en tête de recruter un nouvel attaquant. En disgrâce chez les Colchoneros, l’ancien attaquant de Chelsea pourrait ainsi avoir l’opportunité de se relancer dès cet hiver dans un championnat qu’il connaît déjà bien.