Le PSG pense à José Mourinho

Une piste audacieuse. Depuis la prolongation de Kylian Mbappé (23 ans) pour trois ans supplémentaires, le Paris Saint-Germain s'active en interne pour préparer au mieux la saison prochaine et celles à venir. C'est pourquoi Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif, avant d'être rapidement remplacé par Luis Campos. L'ancien homme fort du mercato de l'AS Monaco et du LOSC, pas encore officiellement nommé, a pourtant déjà signé son contrat en qualité de conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi.

Le Portugais de 57 ans a du pain sur la planche en vue du mercato estival 2022, mais le dossier le plus bouillant à régler demeure celui de l'entraîneur des Rouge et Bleu. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023 avec le Paris SG, Mauricio Pochettino devrait quitter la capitale française dans les prochains jours. « Aujourd'hui je suis à 100% au PSG, il me reste un an de contrat et j'espère continuer, bien sûr », expliquait pourtant le technicien argentin il y a quelques jours.

Le PSG est séduit par Mourinho pour la C1

Si l'avenir de Pochettino est scellé à Paris, l'identité de son remplaçant demeure encore inconnue. Les dirigeants franciliens explorent plusieurs pistes, comme celle menant à Christophe Galtier, alors que plus récemment, Marcelo Gallardo a été sondé pour prendre la succession de son compatriote. Nos confrères de The Telegraph dévoilent de leur côté une piste pour la moins surprenante : le PSG s'intéresserait à José Mourinho. Une cible étroitement liée à l'arrivée de Luis Campos au PSG ces derniers jours. Les deux Lusitaniens, qui ont déjà travaillé ensemble au Real Madrid, sont restés amis depuis toutes ces années, précise le quotidien britannique.

Mais l'intérêt du PSG pour l'actuel coach de l'AS Rome, vainqueur de la première édition de la Ligue Europa Conférence, va bien au-delà. La capacité de Mourinho à réussir partout où il passe, notamment sur la scène européenne (il est devenu le seul entraîneur à avoir remporté les trois coupes d'Europe), séduit fortement les décideurs parisiens. Reste à savoir si l'entraîneur de 59 ans serait lui prêt à débarquer au PSG. Le Special One avait en tout cas assuré qu'il resterait au club de la Louve cet été, malgré les potentielles rumeurs pouvant émerger à son sujet.