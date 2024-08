Lille va s’offrir le jeune Osame Sahraoui

C’est un dossier qui aura duré quelques semaines avec de longues négociations. Il y a déjà plusieurs jours, nous vous révélions que le LOSC de Bruno Genesio avait coché le nom du jeune ailier norvégien d’Heerenven Osame Sahraoui. Le club du Nord de la France était en concurrence avec l’OGC Nice dans ce dossier alors que le club néerlandais réclamait un peu plus de 8 millions d’euros pour laisser partir sa pépite.

La suite après cette publicité

Avec le départ libre de Yuzuf Yazici et l’avenir incertain de Jonathan David, la formation emmenée par Bruno Genesio devait recruter de nouveaux profils offensifs. Et l’ailier norvégien de 23 ans, auteur de 8 buts et 8 passes décisives la saison dernière, en faisait clairement partie. Une première offre avait même été dégainé par le LOSC en dessous des 7 millions. Elle avait ainsi rapidement été refusé par Heerenven qui ne voulait pas brader l’un des meilleurs dribbleurs du championnat néerlandais.

À lire

Ligue des Champions : José Mourinho et le Fenerbahçe donnent rendez-vous au LOSC

Le LOSC va débourser plus de 8 millions d’euros

Eh bien ces dernières heures, tout s’est accéléré. Selon nos informations, Lille est tombé d’accord avec le club néerlandais pour le transfert d’Osame Sahraoui. Le deal est estimé à 8 millions d’euros sans compter les bonus. Un gros coup pour le LOSC tant son profil d’ailier percutant avait tapé dans l’œil du staff lillois. Le joueur est déjà sur place du côté du LOSC.

La suite après cette publicité

Il ne reste plus qu’à valider son transfert après la visite médicale qu’il passera ce jeudi. Mais ce transfert arrive donc à son terme. Le LOSC va pouvoir compter sur l’international norvégien (1 sélection) qui souhaitait passer un cap dans sa carrière en rejoignant un championnat bien plus médiatisé. Il devra rapidement s’acclimater à la Ligue 1 et à sa nouvelle équipe qui affrontera d’ailleurs Fenerbahçe dans quelques jours lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions.