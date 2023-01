Atalanta : Rasmus Højlund, la nouvelle pépite danoise qui a fait oublier Duván Zapata

La suite après cette publicité

L’été a été chaud du côté du Sturm Graz et Rasmus Højlund n’y était pas étranger. Joueur danois arrivé de Copenhague six mois plus tôt pour 1,8 million d’euros, le buteur de 19 ans avait porté sa formation l’an dernier jusqu’à une brillante deuxième place derrière l’intouchable Red Bull Salzbourg (6 buts et 1 offrande en 13 matches). Une acclimatation rapide au football autrichien rapidement devenu trop petit pour lui. Démarrant sur des bases similaires avec 6 buts et 3 offrandes en 8 matches avec Sturm Graz, il se faisait recruter de façon assez confidentielle par l’Atalanta en toute fin de mercato. Un transfert pourtant élevé puisqu’avec 17 millions d’euros dépensés par la Dea, il est devenu la 13e plus grosse vente du championnat, ses 12 prédécesseurs venant tous du RB Salzbourg. Une sacrée somme pour un joueur certes performant, mais encore très perfectible et qui avait encore beaucoup à montrer.

«Oui je suis très heureux bien sûr, l’Atalanta est un grand club et les derniers jours ont été intenses, mais je suis vraiment très heureux d’être ici maintenant. Pour moi le style de jeu est important comme le fait de jouer avec beaucoup de bons joueurs. Ces derniers sont issus de l’académie ou sont venus à l’Atalanta pour franchir une étape et je m’inscris ainsi. Je veux le succès du club et j’espère pouvoir aider avec ma vitesse, ma puissance et ma finition du pied gauche. Je peux marquer beaucoup de buts ici, je suis quelqu’un de très positif, je suis très heureux d’être ici et je vais toujours faire de mon mieux», expliquait-il dès son arrivée. Des déclarations d’intentions qui ont été suivies par des actes au fil de ce début de saison. Devenu en parallèle international avec le Danemark, il a pu jouer contre la Croatie (défaite 2-1) et la France (victoire 2-0), mais a manqué de peu une participation à la Coupe du monde. Car s’il a changé de statut, il a mis du temps à s’inscrire dans le collectif de Gian Piero Gasperini.

Buteur sur quatre matches de suite

Buteur dès son deuxième match contre Monza (2-0), Rasmus Højlund a tout d’abord eu un rôle de joker intéressant, mais a eu du mal à convertir cela avec d’autres buts. Alors que le secteur offensif est porté par Ademola Lookman (9 buts et 3 passes décisives en 17 rencontres), les méformes de Duvan Zapata (1 but et 2 offrandes en 13 matches) et de Luis Muriel (1 but et 2 offrandes en 11 matches) ont permis à Rasmus Højlund d’obtenir de nouveau sa chance. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est en train de la saisir. Entré contre Spezia (2-2) suite à la blessure de Duvan Zapata, il a permis à son équipe de renverser la vapeur. Titulaire lors du match suivant contre Bologne (2-1), c’est lui qui a arraché la victoire pour la Dea. Une dynamique positive saluée par son entraîneur Gian Piero Gasperini.

«Il a une marge extraordinaire, l’évolution qu’il a eue ces derniers mois… Il fallait qu’il rentre dans les matches tout de suite, il a dix-neuf ans. Il est incroyablement généreux, il a le désir d’obtenir des résultats, il a stimulé les fans contre Spezia. Aujourd’hui il a fait un match sensationnel, techniquement il a de la marge, dans les airs il peut bien faire là aussi compte tenu de sa carrure. Il peut être un futur attaquant de haut niveau», expliquait le technicien italien pour DAZN. Des propos qui ont été suivis quelques jours plus tard par ceux de Tony d’Amico. Le directeur sportif de la Dea a affirmé l’importance de Rasmus Højlund aux yeux du club transalpin avant de défier de la Salernitana : «plus qu’un pari, Højlund est un gros investissement fortement souhaité par le club. Il a de grandes marges d’amélioration et avec Gasperini il peut devenir très fort.»

Sur le terrain, il s’est encore illustré face aux Granata lors d’une victoire 8-2. Buteur et passeur décisif, il enchaîne sur sa lancée et commence à se faire un nom en Serie A. Ancien joueur italien passé par le Torino et la Lazio, Luca Marchegiani, n’a pas manqué de saluer sur le plateau de Sky Sports, la prise de risque de l’Atalanta et la confiance de la Dea envers le jeune danois : «la mission du football italien en ce moment est de trouver des profils comme Højlund. Évidemment, il faut dépenser quelque chose, on ne peut plus trouver de bons joueurs gratuitement, comme il y a peut-être 10 ans.» En Coupe d’Italie, ce jeudi, il a de nouveau fait parler la poudre lors d’une victoire 5-2 contre Spezia qui confirme sa bonne dynamique. Après une décevante huitième place l’an dernier, l’Atalanta va mieux. Certes seulement sixième, la formation de Bergame reste néanmoins en embuscade à trois points du podium. Et Rasmus Højlund n’est pas étranger à cette belle dynamique.