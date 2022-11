Wolverhampton - Arsenal : les compositions officielles

Arsenal peut profiter du faux-pas de Manchester city contre Brentford cet après-midi afin d'accroître son avance sur son dauphin. Les Gunners se déplacent donc sur la pelouse de Wolverhampton avec la ferme intention de l'emporter (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45) et de passer la trêve internationale pour cause de coupe du Monde avec 5 points d'avance sur leur principal poursuivant.

Pour ce faire Mikel Arteta a concocté le même 4-2-3-1 vainqueur face à Chelsea. Odegaard, Saka et Martinelli devront donc donner de bonnes cartouches à Gabriel Jesus afin qu'il trouve le chemin des filets. Du côté de Julen Lopetegui, le coach espagnol a sorti un système avec 3 défenseurs, dispositif qu'il n'avait plus utilisé depuis début octobre. Son 3-5-2 s'articule autour de Neves-Moutinho-Traoré au milieu de terrain avec le puissant Adama Traoré et Guedes en duo sur le front de l'attaque.

Les compositions officielles :

Wolverhampton : Sà - Collins, Kilman, Toti - Semedo, B. Traoré, Neves, Moutinho, Bueno - Guedes, A. Traoré

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Magalhaes, Zinchenko - Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Martinelli - Jesus