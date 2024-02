PSG : l’avis de Victor Wembanyama sur le départ de Kylian Mbappé

Depuis quelques jours, l’affaire apparaît de plus en plus actée. Pourtant, depuis le 7 janvier dernier, nous vous avions révélé en exclusivité que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison. Un départ qui ne fait plus aucun doute et qui soulève donc une vague de réactions. Ce samedi, c’est au tour de Victor Wembanyama de réagir à ce transfert XXL.

En effet, interrogé en conférence d’après-match, le rookie français des San Antonio Spurs s’est même fendu d’une légère pique envers le club de la capitale : «je pense que ce serait dur de le retenir plus longtemps. En tout cas, je lui souhaite tout le succès du monde, de gagner le plus de Ligue des champions possibles.» Réponse dans les prochaines saisons sous la tunique madrilène.