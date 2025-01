OM : Faris Moumbagna a repris l’entraînement

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Alors que Roberto De Zerbi devrait voir Elye Wahi rejoindre Francfort durant ce mercato hivernal, le technicien phocéen pourrait bientôt voir revenir un joueur offensif : Faris Moumbagna. Le joueur de 24 ans a été aperçu en train de réaliser des exercices avec le ballon.

Victime d’une rupture du ligament croisé dès la 1ʳᵉ journée de Ligue 1, contre Brest, le Camerounais n’a plus foulé les pelouses du championnat de France depuis le 17 août dernier. Ce jour-là, il n’avait eu le temps de jouer que huit minutes, avant de devoir sortir. Il est tout de même légitime de se demander si Roberto De Zerbi tentera de s’appuyer sur un joueur en total manque de rythme, et qui n’affichait pas des performances des plus convaincantes la saison passée. Le retour de Moumbagna à la compétition est envisagé pour le mois d’avril.