Atlético de Madrid : l’incroyable transformation d’Axel Witsel

Alors qu’il est aujourd’hui âgé de 35 ans, Axel Witsel peut déjà se dire que sa carrière n’a pas été commune aux autres. Alors qu’il explose au Standard de Liège, le milieu de terrain belge a réalisé cinq belles saisons dans son pays natal. Mais voilà, après une excellente cuvée 2011-2012 avec Benfica, le natif de Liège a fait le choix de rejoindre la Russie et le Zenith Saint-Pétersbourg. Participant plusieurs fois à la Ligue des Champions et trouvant un équilibre financier certain, l’international belge (130 sélections, 12 buts) s’est épanoui cinq saisons dans l’ouest de la Russie. Mais voilà, peu avare en expériences différentes des autres, Witsel s’est laissé tenter à une saison 2017-2018 en Chine du côté de Tianjin Quanjian.

La suite après cette publicité

Mais voilà, décidé à retrouver la pression des grandes échéances européennes, ce dernier s’est offert sa première expérience dans les cinq grands championnats en 2018 en rejoignant le Borussia Dortmund. Marquant pour son premier match officiel avec les Marsupiaux, la sentinelle d’1m86 a réalisé quatre saisons de haut niveau avec le BVB. Mais vous l’aurez compris, la carrière du Diable Rouge n’est pas comme celle des autres. Quittant libre le club de la Ruhr pour aller à l’Atlético de Madrid à l’été 2022, Witsel a connu une petite révolution en arrivant dans la capitale ibérique. Habitué à évoluer dans l’entrejeu depuis ses années de formation, Diego Simeone l’a installé en défense centrale dès son arrivée.

À lire

Atlético : un nouveau cadeau à venir pour Antoine Griezmann

L’avertissement de Witsel à ses coéquipiers avant le déplacement à Dortmund

Et après une année d’adaptation à ce nouveau poste, Witsel est aujourd’hui inamovible dans la charnière à 3 des Colchoneros. Interrogé sur ce nouveau rôle en conférence de presse la semaine passée, le Liégeois a confirmé qu’il était en pleine adéquation avec ce choix tactique payant : «l’entraîneur m’a mis à ce poste quand je suis arrivé ici et cette année je me sens plus à mon aise. Je ne me préoccupe pas du poste, mais de jouer. Grâce à l’idée de l’entraîneur, je peux un peu prolonger ma carrière à ce niveau.» Apparu à 45 reprises cette saison, le Belge avait été magistral la semaine passée face à son ancien club, le Borussia Dortmund, en quart de finale aller de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Mais voilà, alors que les Matelassiers ne comptent qu’un petit but d’avance sur le BVB, le doute pourrait s’installer dans les têtes madrilènes avant le déplacement périlleux qui les attend ce mardi soir au Signal Iduna Park. Encore présent en conférence de presse ce lundi à l’occasion de cette joute retour, Witsel en a d’ailleurs profité pour prévenir ses coéquipiers de l’enfer qui les attend de l’autre côté du Rhin : «ce genre de match se joue sur des détails. Nous devons également être attentifs en défense et jouer avec personnalité. Nous devons mettre de l’intensité, comme nous l’avons fait à domicile en première mi-temps. C’est ce qui fera la différence demain. Ce n’est pas facile dans ce stade, nous devons commencer fort. Les quinze premières minutes seront importantes.» L’Atlético de Madrid pourra compter sur un Axel Witsel en défense et qui connait très bien l’antre allemande.