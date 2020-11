Real Madrid : Sergio Ramos et Florentino Pérez vont se rencontrer lundi

Et si Sergio Ramos vivait sa dernière saison au Real Madrid ? C'est sans doute aller un peu vite en besogne néanmoins, le capitaine de la Casa Blanca est en fin de contrat en juin prochain et le sujet d'un possible nouveau bail traîne depuis bientôt un an. La porte aux rumeurs est donc grande ouverte et le PSG en profiterait pour tenter de convaincre le défenseur central de rejoindre la capitale française.

Si le joueur n'a pas clairement dévoilé ses intentions, la Casa Blanca voudrait lui proposer un nouveau contrat de deux saisons, soit jusqu'en 2023. AS nous informe ce vendredi que Sergio Ramos et le président du Real Madrid doivent se voir publiquement à Séville, à la veille de la rencontre de Ligue des Nations entre l'Espagne et l'Allemagne (à suivre en live commenté sur FM). À en croire le média, les deux hommes en profiteront pour évoquer cette situation.