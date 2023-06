Man City : exténué par la fête, Jack Grealish n’arrivait plus à marcher

C’est ce que l’on appelle savoir relâcher la pression. Vainqueurs de la Ligue des champions ce samedi face à l’Inter Milan (1-0), les joueurs de Manchester City ont fêté dignement ce triomphe ces dernières heures. Mais un homme a su se démarquer lors de ces festivités : Jack Grealish. Le milieu offensif anglais, connu pour son sens de la fête, a vécu deux jours complètement fous après ce titre.

Après avoir festoyé de la nuit de samedi à dimanche, le joueur de 27 ans et plusieurs de ses coéquipiers sont partis le lendemain matin à Ibiza pour poursuivre la frénésie. L’ailier des Three Lions était tellement exténué qu’il a eu besoin de son partenaire Kyle Walker pour se lever, comme on a pu le remarquer sur plusieurs images circulant sur les réseaux sociaux. On lui aurait même offert un fauteuil roulant pour se déplacer. De retour à Manchester lundi après-midi, Grealish avait encore en peu de tonus pour distraire la foule. « Je ne crois pas avoir dormi depuis 48 heures », a-t-il avoué lors des célébrations.

