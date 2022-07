Suivez le match amical Anderlecht-OL en direct commenté

14h51 | L'OL plutôt en 4-3-3 avec Diomandé en numéro 6

Sur OL Play, qui diffuse évidemment cette rencontre, la composition est annoncée en 4-3-3. On devrait donc partir sur cette formation : Riou - Lomami, Da Silva, Baoteng, Dubois - Bounaas, Diomandé, El Arouch - Cherki, Dembélé, Barcola.

14h46 | La composition d'Anderlecht est tombée

Concernant la formation belge, le coach Felice Mazzù a choisi un 4-4-2 avec Stroeykens et Colassin aux avant-postes.

14h39 | Peter Bosz part sur un 3-4-3 avec la titularisation de Cherki !

La composition lyonnaise est tombée et les Gones vont débuter en 3-4-3 avec notamment la présence de Cherki en attaque, aux côtés de Barcola et Dembélé. La charnière centrale est elle composée de Boateng, Da Silva et Diomandé.

Le XI lyonnais pour le match de la journée face au @rscanderlecht ! 🔴🔵 #RSCAOL



Le XI lyonnais pour le match de la journée face au @rscanderlecht ! 🔴🔵 #RSCAOL

14h34 | L'OL à la recherche de son 3e succès estival

Après avoir bien débuté sa préparation en battant Bourg en Bresse (4-2), les Gones avaient chuté mardi face au Dynamo Kiev (1-3) avant de se reprendre quelques heures plus tard dans le second match contre le club ukrainien (3-0). L'équipe de Peter Bosz en est donc à deux victoires et une défaite, avant les deux matches de la journée.

14h30 | Bienvenue à la RSCA Belfius academy, le centre d'entraînement d'Anderlecht !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté cette rencontre amicale opposant Anderlecht à l'Olympique Lyonnais. Le coup d'envoi est prévu à 15h avant une deuxième manche programmée à 20h, cette fois-ci au Lotto Park, enceinte du club belge.