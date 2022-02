Le coup de gueule d'Antonio Conte sur le mercato de Tottenham

Tanguy Ndombele de retour à l'OL, Giovani Lo Celso du côté de Villarreal, Dele Alli à la relance avec Everton ou encore Bryan Gil vers Valence... Tottenham a perdu gros lors dans les dernières heures du mercato hivernal. Ces quatre joueurs sont partis, les trois premiers sous la forme d'un prêt, tandis que l'Anglais a résilié son contrat pour filer libre à Everton. Recrutés à différents moments, ils représentent en tout 123 M€ d'achats. Si Dele Alli est arrivé très jeune il y a sept ans maintenant, pour le Français, l'Argentin et l'Espagnol, il y a comme un air d'échec.

La suite après cette publicité

Pour Antonio Conte, cette situation ne devrait pas arriver. L'entraîneur italien ne comptait pas vraiment sur ces quatre éléments mais ils incarnent selon lui le déficit de recrutement des Spurs de ces dernières années. C'est ce qu'il a affirmé ce vendredi en conférence de presse, avant la réception de Brighton en seizièmes de finale de la FA Cup. «Perdre quatre joueurs en janvier n'est pas normal. Nous avons partagé la décision avec le club et les joueurs, mais cela signifie que quelque chose de mal s'est produit dans le passé », prévient-il d'emblée.

Conte : «perdre quatre joueurs en janvier n'est pas normal»

«Habituellement, vous trouvez un joueur pour renforcer votre équipe, et non pour le perdre après un ou deux ans, poursuit l'Italien de 52 ans. Pour cette raison, nous devons faire plus attention à l'avenir sur le marché quant au choix des joueurs. C'est essentiel si nous voulons renforcer l'équipe au lieu de l'affaiblir. Je suis ici pour essayer d'aider l'équipe à s'améliorer. Dans le passé, j'ai créé de bonnes structures et de bonnes équipes. Ici aussi, nous devons le faire, mais il sera important de ne pas faire d'erreurs à l'avenir. En ce moment, il y a beaucoup équipes devant nous pour cette raison.»

Sans doute ravi d'avoir pu faire venir Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski en provenance de la Juventus en fin de mercato, Conte préfère temporiser. Pour lui, il faut nécessairement une bonne cellule de recrutement capable d'obtenir les informations adéquates avant de prendre la décision d'aller chercher ou non un joueur. «Regardez Bryan Gil. Il a beaucoup de qualités et comprend vite le football. Mais, c'est évident que cette ligue est très dure. Elle est différence si tu la compares à d'autres. Ici, tu pratiques un autre sport. C'est pourquoi quand tu vas signer un nouveau joueur, tu dois prendre en compte de nombreux aspects.»

Corriger les erreurs du passé

Conte adresse enfin un dernier clin d'œil à sa direction. «J'espère avoir transmis mon message au club car je le répète, j'ai ma vision. Je suis ici pour essayer d'aider mon club à s'améliorer. (...) Il sera très important de ne pas faire d'erreur à l'avenir. Il faut mettre des choses en perspectives et suivre une ligne directrice.» Reste à savoir si le message de l'ancien sélectionneur italien sera entendu par les oreilles des concernés. La venue de Fabio Paratici l'été dernier comme directeur sportif, homme qu'il a bien connu à la Juventus, va dans ce sens. Il s'agit désormais d'en voir les effets.