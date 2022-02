La dernière journée complétement folle de Tottenham sur le mercato !

La suite après cette publicité

Septième de Premier League (36 points) à deux points du Big Four mais avec deux matches en moins sur Manchester United (4e, 38 points), trois sur West Ham (5e, 37 points) et un sur Arsenal (6e, 36 points), Tottenham est dans de bons temps de passage. Cela est dû au redressement magnifique de la formation londonienne depuis l'arrivée d'Antonio Conte sur son banc. En dix matches de Premier League, le technicien transalpin a remporté six rencontres pour trois nuls et une seule défaite il y a une semaine contre Chelsea (2-0). Une dynamique positive qui laisse entrevoir une belle seconde partie de saison pour Tottenham.

Des panic-buy à la sauce italienne

Pourtant sur le mercato, rien n'allait dans le bon sens pour le club du Nord de Londres. Se faisant chiper Adama Traoré (FC Barcelone) et Luis Diaz (Liverpool), Tottenham se retrouvait fanny la veille du dernier jour de mercato et ses indésirables étaient toujours là. Deux semaines plus tôt, Antonio Conte avait fait pression auprès de son président Daniel Levy pour avoir des moyens. Finalement, ils sont arrivés. Travaillant en étroite collaboration avec le directeur sportif Fabio Paratici également passé à la Juventus, ils ont fait parler leur réseau turinois pour trouver l'ailier et le milieu de terrain tant recherchés.

Ainsi, dans l'entrejeu Rodrigo Bentancur (24 ans) est arrivé de façon définitive contre un chèque de 19 millions d'euros auquel s'ajoutent 6 millions d'euros de bonus. Une jolie somme pour le milieu uruguayen qui s'était relancé cette saison (26 matches, 3 offrandes). Après les échecs Adama Traoré et Luis Diaz, Tottenham a donc misé sur Dejan Kulusevski pour apporter cette percussion qui manque tellement sur les ailes. Cette fois, la formule est différente avec un prêt payant de 10 millions d'euros pour 18 mois ainsi qu'une option d'achat obligatoire avoisinant les 40 millions d'euros. Le Suédois de 20 qui facture 2 buts et 3 offrandes en 27 apparitions cette saison devra donc relever la tête dans le nord de Londres.

Des départs en pagaille

Des panic-buy plutôt bien sentis sur le principe qui devront répondre sur le terrain en conséquence. Tottenham renoue avec les traditions et les plus belles heures du mandat d'Harry Redknapp (2008/2012) où le dernier jour de mercato était souvent animé. Pourtant c'est sur le plan des départs que les Spurs ont fait le plus de bruit. Déjà avant d'annoncer ses deux recrues, le club anglais a prêté contre 1,42 M€ ainsi qu'une option d'achat de 65M€ Tanguy Ndombélé à l'Olympique Lyonnais. L'occasion idéale pour relancer le milieu français de 25 ans au sein du club qui l'a révélé au plus haut niveau. Arrivé cet été de Séville contre 25 millions d'euros, Bryan Gil a lui été renvoyé aux études.

L'ailier espagnol de 20 ans qui a disputé 20 matches mais n'a disputé que peu de minutes (756 pour 1 offrande) a été prêté à Valence jusqu'à la fin de la saison afin de retrouver ses sensations. Un retour en Liga qui a été suivi par celui de Giovani Lo Celso (25 ans). Le milieu argentin a rejoint le voisin Villarreal en prêt et essayera de retrouver son niveau affiché au Real Betis Balompié en 2018/2019. Enfin, le dernier mouvement et pas des moindres est celui de Dele Alli pour Everton. Longtemps considéré comme la pépite du club anglais, le joueur de 25 ans a été vendu à Everdon contre 12 millions d'euros mais avec des bonus pouvant faire grimper la note à 40 millions d'euros. Longtemps passif, Tottenham a terminé en trombe ce mercato hivernal.