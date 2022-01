Tottenham : le gros coup de pression d'Antonio Conte à Daniel Levy

La suite après cette publicité

Quand Antonio Conte a quelque chose à vous dire, il ne passe pas par quatre chemins. À Tottenham, les dirigeants londoniens l’ont constaté à plusieurs reprises. Franc du collier à l’heure de faire le ménage au sein de son effectif, l’entraîneur italien n’hésite pas non plus à confier publiquement que son équipe n’est pas au niveau des autres cadors de Premier League.

Et si le Transalpin répète ce discours depuis quelques semaines, c’est parce qu’il attend un signe fort de ses dirigeants. En clair : Conte veut des recrues au mercato. Les deux priorités du coach des Spurs sont un latéral droit et un attaquant de complément. Son président, Daniel Levy, exaucera-t-il ses voeux ? On ne le sait pas encore, mais Conte s’est chargé de lui rappeler implicitement ses attentes.

Conte invite son club à l’aider

« Je ne suis pas stupide pour comprendre qu'il y a un grand écart avec les équipes importantes en Angleterre. Pour réduire l'écart, vous devez améliorer l'équipe, améliorer la qualité de l'entraînement et du travail. Il faut avoir un projet et avoir un programme. (…) Le club m’a demandé au bout d'un mois d'avoir une réunion et j'ai dit non, je préfère avoir encore un mois pour faire la bonne évaluation. C'est honnête, c’est pour me donner plus de temps, mais aussi pour que les joueurs me montrent qui mérite de rester ici. (…) J’ai parlé avec le club et j'ai eu mes réflexions sur la situation, et c'est la chose la plus importante. Ensuite, le club doit décider de la meilleure voie à suivre », a-t-il confié, dans des propos relayés par The Times.

Et s’il ne le dit pas vraiment explicitement, Conte se fait très bien comprendre. « Ma seule façon d'améliorer la situation est d'améliorer le niveau de mes joueurs et ainsi le niveau de l'équipe va augmenter. Ensuite, le club connaît la situation et s’il veut m'aider d'une autre manière, je l'apprécie. Sinon, je continue à travailler comme je le fais. (…) C’est triste parce que nous savons très bien que nous affrontons une équipe de haut niveau qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière (Tottenham va affronter Chelsea ce soir) et cet été, ils ont investi beaucoup d'argent pour améliorer l'équipe. » Le message est passé…